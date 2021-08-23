Деньги на выплаты пенсионерам и военным возьмут из дополнительных доходов бюджета
Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что анонсированные президентом РФ Владимиром Путиным единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим профинансируют за счёт дополнительных доходов бюджета, сообщает ТАСС.
По его словам, выплаты будут осуществлены до конца 2021 года.
«Сейчас всё необходимо детально просчитать, чтобы ни один человек, который имеет на право на такую поддержку, не был забыт», - добавил Макаров.
Ранее президент России Владимир Путин предложил назначить единовременную разовую выплату по 10 тысяч рублей всем пенсионерам страны, а также по 15 тысяч рублей - военным. Как отметил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, только на выплаты пенсионерам потребуется «около 500 миллиардов рублей».
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