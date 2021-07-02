Путин подписал первый в истории РФ закон об ограничении выбросов парниковых газов

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении отчетности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по выбросам углерода, которая позволит ограничить выброс парниковых газов. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, под регулирование попадают крупнейшие эмитенты выбросов парниковых газов, масса которых сравнима с 150 тыс. тонн углекислого газа в год. Такие компании начнут вести отчетности с 1 января 2023 года. Те, кто вырабатывает 50 тысяч тонн углекислого газа в год и более, обязаны буду предоставлять данные о выбросах с 1 января 2025 года.

Также вводится понятие целевого показателя сокращения выбросов парниковых газов, который будет устанавливаться правительством.

