Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы пребывающих в запасе россиян
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2023 году.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, сборы будут проходить в Вооружённых силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах госохраны и органах федеральной службы безопасности.
Правительству и властям регионов дано поручение обеспечить выполнение связанных с призывом мероприятий.
«Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования», - говорится в тексте.
Ранее Минцифры РФ подготовило проект постановления, предложив создать единый реестр воинского учёта и опробовать его до 31 декабря текущего года, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru