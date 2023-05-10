Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы пребывающих в запасе россиян

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, сборы будут проходить в Вооружённых силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах госохраны и органах федеральной службы безопасности.

Правительству и властям регионов дано поручение обеспечить выполнение связанных с призывом мероприятий.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования», - говорится в тексте.

Ранее Минцифры РФ подготовило проект постановления, предложив создать единый реестр воинского учёта и опробовать его до 31 декабря текущего года, сообщает RT.

