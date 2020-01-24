Путин поднял упавшую фуражку офицера палестинской гвардии

24 января 202017:18

Владимир Путин в ходе визита в Палестину поднял упавшую фуражку офицера караула. Как пишет РИА Новости, соответствующее видео опубликовано в Facebook Мухаммада Атика, который является личным фотографом лидера Палестины Махмуда Аббаса. К публикации он добавил «Уважение президента Путина к палестинской гвардии».

Добавим, с визитом в Палестине Владимир Путин был накануне, 23 января. Кроме того, в четверг, президент России посетил Израиль. Там он провел несколько встреч на высшем уровне, а также принял участие в мероприятиях, посвященных Холокосту и 75-й годовщине освобождения пленников Освенцима.

Путин в Израиле вспомнил о погибшем в Ленинграде брате

НСН напоминает, что Владимир Путин во время посещения Израиля рассказал о поразившем его историческом факте о блокаде Ленинграда. Глава государства признался, что недавно обнаружил в архивных документах упоминание о том, что за годы блокады жители Ленинграда сдали для нужд фронта 144 тонны крови. Об этом российский лидер рассказал в ходе церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Израиле.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
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