Путин оценил Lada Aura во время визита на АвтоВАЗ

Путин отметил, что Lada Aura произвела на него положительное впечатление. Это уже не первый раз, когда президент высказывается о модели: в июле 2024 года он назвал ее «хорошей машиной» после поездки на открытии последнего участка трассы М-11 Москва — Петербург.

Lada Aura была представлена АвтоВАЗом в 2023 году на выставке «Евразия — наш дом» в Сочи. Серийное производство автомобиля началось осенью 2024 года. Машина построена на базе Lada Vesta, с удлиненной задней дверью и обновленным дизайном бампера, передает «Радиоточка НСН».

