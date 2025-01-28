Путин оценил Lada Aura во время визита на АвтоВАЗ

Президент России Владимир Путин высоко оценил автомобиль Lada Aura во время своего визита на АвтоВАЗ в Тольятти.

По его словам, ему понравились такие характеристики модели, как хорошая видимость и управляемость, а также функция камеры при включении задней передачи.

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Путин отметил, что Lada Aura произвела на него положительное впечатление. Это уже не первый раз, когда президент высказывается о модели: в июле 2024 года он назвал ее «хорошей машиной» после поездки на открытии последнего участка трассы М-11 Москва — Петербург.

Lada Aura была представлена АвтоВАЗом в 2023 году на выставке «Евразия — наш дом» в Сочи. Серийное производство автомобиля началось осенью 2024 года. Машина построена на базе Lada Vesta, с удлиненной задней дверью и обновленным дизайном бампера, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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