Путин оценил Lada Aura во время визита на АвтоВАЗ
Президент России Владимир Путин высоко оценил автомобиль Lada Aura во время своего визита на АвтоВАЗ в Тольятти.
По его словам, ему понравились такие характеристики модели, как хорошая видимость и управляемость, а также функция камеры при включении задней передачи.
Путин отметил, что Lada Aura произвела на него положительное впечатление. Это уже не первый раз, когда президент высказывается о модели: в июле 2024 года он назвал ее «хорошей машиной» после поездки на открытии последнего участка трассы М-11 Москва — Петербург.
Lada Aura была представлена АвтоВАЗом в 2023 году на выставке «Евразия — наш дом» в Сочи. Серийное производство автомобиля началось осенью 2024 года. Машина построена на базе Lada Vesta, с удлиненной задней дверью и обновленным дизайном бампера, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru