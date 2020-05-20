Путин поддержал выдвижение главы Татарстана Минниханова на новый срок

Путин напомнил, что полномочия Минниханова заканчиваются в сентябре. В связи с этим президент констатировал, что Татарстан по основным показателям вышел в лидеры среди всех регионов.

По словам Путина, это во многом стало возможным, благодаря эффективной работе главы республики, передает ТАСС.

Со своей стороны Рустам Минниханов выразил готовность продолжить работу в случае поддержки со стороны главы государства и баллотироваться на новый срок.

