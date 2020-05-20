Путин поддержал выдвижение главы Татарстана Минниханова на новый срок
Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил уверенность, что руководитель Татарстана Рустам Минниханов должен снова выставить свою кандидатуру на эту должность на ближайших выборах. Об этом глава государства сказал в ходе видео-конференцсвязи с лидером республики.
Путин напомнил, что полномочия Минниханова заканчиваются в сентябре. В связи с этим президент констатировал, что Татарстан по основным показателям вышел в лидеры среди всех регионов.
По словам Путина, это во многом стало возможным, благодаря эффективной работе главы республики, передает ТАСС.
Со своей стороны Рустам Минниханов выразил готовность продолжить работу в случае поддержки со стороны главы государства и баллотироваться на новый срок.
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