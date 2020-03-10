Политолог поддержал мнение Минниханова о «государствообразующем народе»

Политолог считает, что в администрации президента могут прислушаться к главе Татарстана.

«Потому что Минниханов влиятельный человек, и потому что федеральные власти не глупее нас с вами и понимают, насколько это сложный вопрос, насколько трудно прописать это положение так, чтобы выделить русский народ, но не отделить его от других. Если власти решат, что они не могут предложить решение, которое бы всех устроило, они прислушаются к чужим вариантам. В том числе и Минниханова», - сказал он.

Ранее муфтий Татарстана Камиль Самигуллин заявил, что использование определения «государствообразующий» для русского народа несправедливо по отношению к другим российским национальностям.

