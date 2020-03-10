Политолог поддержал мнение Минниханова о «государствообразующем народе»
Гендиректор Института региональных проблем в беседе с НСН отметил, что сама идея «государствообразующего народа» обоюдоострая.
Формулировка предложенной Владимиром Путиным поправки к Конституции России о государствообразующем народе требует доработки. Об этом, как пишет Ura.ru, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с НСН отметил, что сама идея «государствообразующего народа» обоюдоострая.
«Если мы определяем русский язык как государственный, в этом ничего особенного нет. Он такой и есть. Если же мы говорим о «государствообразующем народе», «народе-основе», естественно, встает вопрос у всех остальных народов. Если мы один народ выделяем, то выделяя, мы его отделяем от других. Это не может вызвать реакции других народов. Не знаю, как Минниханов хочет поправить эту статью, но здесь сложно что-то поправить. Мне, как русскому человеку, хорошо знающему русскую историю, идея особой роли русского народа нравится, эстетически. Но я прекрасно понимаю, сколько проблем она создаст», - пояснил он.
Политолог считает, что в администрации президента могут прислушаться к главе Татарстана.
«Потому что Минниханов влиятельный человек, и потому что федеральные власти не глупее нас с вами и понимают, насколько это сложный вопрос, насколько трудно прописать это положение так, чтобы выделить русский народ, но не отделить его от других. Если власти решат, что они не могут предложить решение, которое бы всех устроило, они прислушаются к чужим вариантам. В том числе и Минниханова», - сказал он.
Ранее муфтий Татарстана Камиль Самигуллин заявил, что использование определения «государствообразующий» для русского народа несправедливо по отношению к другим российским национальностям.
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