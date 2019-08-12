Путин поддержал строительство служебного жилья в Севастополе в рамках госпрограммы

В Севастополе строительство служебного жилья для работников бюджетной сферы намерены включить в госпрограмму социально-экономического развития республики. Это предложение врио главы города Михаила Развозжаева поддержал президент РФ Владимир Путин, пишет КИА.

Согласно подсчетам руководства города, необходимо создание жилого фонда общей площадью не менее 270 тысяч кв. м с финансированием 12,2 млрд рублей.



Отмечается, что предоставление служебного жилья не только позволит сохранить кадры, но и привлечь новые. Как пишет агентство, в ближайшие годы в Севастополе построят целый ряд социальных объектов, в частности, школ, детских садов, больниц и других

