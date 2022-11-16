Путин поддержал расширение программы льготного автокредитования на военных
16 ноября 202214:46
Президент России Владимир Путин поддержал предложение о расширении программы льготного автокредитования и включения в неё военных и мобилизованных.
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16 ноября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru