Путин поддержал расширение программы льготного автокредитования на военных

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о расширении программы льготного автокредитования и включения в неё военных и мобилизованных.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КредитыВоенныеВладимир ПутинАвторынокАвтомобили
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