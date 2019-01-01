Общество
Профилактика газового оборудования проводится накануне Дня Победы.
В Симферополе временно погасили «Вечный огонь»
6 мая20:29
В связи с плановыми профилактическими работами в крымской столице до 15 часов 7 мая приостановлено функционирование «Вечного огня» на Могиле неизвестного солдата, расположенного в парке им. Гагарина, сообщает Крымское информационное агентство.
Профилактика газового оборудования проводится накануне Дня Победы.
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ФОТО: РИА Новости