Путин поддержал идею присвоить 12 городам звание «Город трудовой доблести»
Президент России Владимир Путин заявил, что 12 российским городам будет присвоено звание «Город трудовой доблести», сообщает ТАСС.
На заседании организационного комитета «Победа» российский лидер отметил, что «соответствующий указ будет подписан в ближайшее время».
По словам главы государства, почётное звание присвоят городам Чита, Кострома, Кемерово, Воркута (Республика Коми), Алдан (Якутия), Оха (Сахалинская область), Ступино (Московская область), Лысьва (Пермский край), Сызрань (Самарская область), Мончегорск (Мурманская область), Бологое (Тверская область) и Дзержинск (Нижегородская область).
Ранее Владимир Путин подписал указ об утверждении Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru