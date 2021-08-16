Путин утвердил национальный план борьбы с коррупцией до 2024 года
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об утверждении Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Предполагается, что план будет воплощаться в жизнь государственными структурами власти, органами местного самоуправления, а также организациями. Перед ними поставлена задача организации мероприятий по предупреждению коррупции и борьбе с ней. Ещё одно направление работы - минимизация и ликвидация последствий коррупционных проявлений и преступлений.
Документ обозначает ключевые направления, по которым будет реализовываться план, там представлен перечень соответствующих мероприятий.
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