Путин утвердил национальный план борьбы с коррупцией до 2024 года

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об утверждении Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Предполагается, что план будет воплощаться в жизнь государственными структурами власти, органами местного самоуправления, а также организациями. Перед ними поставлена задача организации мероприятий по предупреждению коррупции и борьбе с ней. Ещё одно направление работы - минимизация и ликвидация последствий коррупционных проявлений и преступлений.

Документ обозначает ключевые направления, по которым будет реализовываться план, там представлен перечень соответствующих мероприятий.

