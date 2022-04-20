Путин поддержал идею поднимать флаг и исполнять гимн в школах России

На заседании наблюдательного совета президентской платформы «Россия – страна возможностей» он отметил, что «это правильно и востребовано», главное - сделать достойно.

«Что касается гимна, флага... нужно, чтобы это было сделано достойно. И там, где это невозможно организовать таким образом, лучше пока это перенести», - заключил российский лидер.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября в российских школах в начале учебной недели будет исполняться гимн и подниматься государственный флаг, сообщает RT.

