Путин поддержал идею поднимать флаг и исполнять гимн в школах России

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение исполнять российский гимн и поднимать российский флаг в школах России, сообщает РИА Новости.

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На заседании наблюдательного совета президентской платформы «Россия – страна возможностей» он отметил, что «это правильно и востребовано», главное - сделать достойно.

«Что касается гимна, флага... нужно, чтобы это было сделано достойно. И там, где это невозможно организовать таким образом, лучше пока это перенести», - заключил российский лидер.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября в российских школах в начале учебной недели будет исполняться гимн и подниматься государственный флаг, сообщает RT.

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ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:ШколыГимн РоссииФлаг РоссииВладимир Путин
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