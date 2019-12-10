Путин поддержал идею наказания чиновников за хамство
Владимир Путин поддержал идею о привлечении к ответственности чиновников за оскорбления и хамство в адрес граждан. Об этом пишет РИА Новости. При этом президент России подчеркнул, что необходимо продумать детали для того, чтобы отрегулировать нормативную базу, а также посоветоваться с экспертами.
По словам главы государства, «если человек пришел на работу в органы власти и при этом оскорбляет людей, то ему там не место».
В конце ноября НСН писала, что в Петрозаводске уволят назвавшую горожан «мразями» чиновницу. Начальник управления культуры Анна Лесонен разместила на своей странице в Facebook пост о мусоре, который горожане разбросали рядом с контейнером для сбора пластика. По словам чиновницы, такую картину можно наблюдать потому, что «мрази мусор до помойки не донесли». Скандальны пост, который вызвал волну негодования, удалён. Несмотря на это, городские власти уверены, что поведение чиновницы недопустимо для муниципального служащего и не имеет оправдания.
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