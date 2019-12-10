Путин поддержал идею наказания чиновников за хамство

Владимир Путин поддержал идею о привлечении к ответственности чиновников за оскорбления и хамство в адрес граждан. Об этом пишет РИА Новости. При этом президент России подчеркнул, что необходимо продумать детали для того, чтобы отрегулировать нормативную базу, а также посоветоваться с экспертами.

По словам главы государства, «если человек пришел на работу в органы власти и при этом оскорбляет людей, то ему там не место».