Путин поддержал идею льготной ипотеки для Курской области

Президент России Владимир Путин поддержал предложение врио губернатора Курской области Александра Хинштейна о введении льготной ипотеки для жителей региона, аналогичной дальневосточной программе. Об этом стало известно на встрече между лидерами й в Кремле, сообщает РИА Новости. Путин отметил, что предложенная инициатива является «хорошей» и заслуживает поддержки.

Программа «Дальневосточная ипотека», введенная в 2019 году, предоставляет кредиты по ставке 2% годовых для покупки жилья в Дальневосточном федеральном округе. В 2023 году она была расширена на Арктику и продолжит действовать до конца 2030 года.