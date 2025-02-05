Путин поддержал идею льготной ипотеки для Курской области
Президент России Владимир Путин поддержал предложение врио губернатора Курской области Александра Хинштейна о введении льготной ипотеки для жителей региона, аналогичной дальневосточной программе. Об этом стало известно на встрече между лидерами й в Кремле, сообщает РИА Новости. Путин отметил, что предложенная инициатива является «хорошей» и заслуживает поддержки.
Программа «Дальневосточная ипотека», введенная в 2019 году, предоставляет кредиты по ставке 2% годовых для покупки жилья в Дальневосточном федеральном округе. В 2023 году она была расширена на Арктику и продолжит действовать до конца 2030 года.
Также на встрече обсуждали возможность возвращения в собственность земельных участков жителям Курской области, получившим жилищные сертификаты. Идея о безвозмездном возвращении земли была предложена курской областной думой. Согласно механизму, если государство изъяло земельный участок с разрушенными строениями, прежний владелец может вернуть его через шесть лет, при условии, что на участке будет построен новый дом.
Путин отметил, что поддерживает эту инициативу, но подчеркнул, что для жилищного строительства важно сначала восстановить инфраструктуру. Он также добавил, что решение о возврате земли должно быть согласовано с депутатами на уровне региона, но при необходимости могут быть приняты дополнительные меры на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru