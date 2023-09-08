Путин подарил икону Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому монастырю
8 сентября 202318:50
Президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в Нижегородскую область побывал в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре, сообщает РИА Новости.
Российский лидер посетил службу, поклонился иконе и мощам преподобного Серафима Саровского.
Главе государства подарили небольшую икону и сухарики в чугунке, в ответ он подарил Федоровскую икону Божией Матери XVII века.
Ранее Путин штаб «Восток» в ЛНР и передал в дар военнослужащим копию иконы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru