Путин подарил икону Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому монастырю

Президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в Нижегородскую область побывал в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре, сообщает РИА Новости.

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Российский лидер посетил службу, поклонился иконе и мощам преподобного Серафима Саровского.

Главе государства подарили небольшую икону и сухарики в чугунке, в ответ он подарил Федоровскую икону Божией Матери XVII века.

Ранее Путин штаб «Восток» в ЛНР и передал в дар военнослужащим копию иконы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:ХрамыВладимир ПутинНижегородская Область

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