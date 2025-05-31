Стрельба произошла у бара в иркутском Ангарске
Конфликт со стрельбой произошел у бара в иркутском Ангарске, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, утром 31 мая в полицию поступило сообщение о драке и стрельбе около бара.
В результате происшествия пострадали пять человек. Стрелявшие скрылись с места происшествия, но позже были задержаны сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело.
Ранее силовики задержали участников шумной вечеринки в поселке Северка в Екатеринбурге, которые, будучи нетрезвыми, устроили вместе с детьми стрельбу из пистолета, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru