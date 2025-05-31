Стрельба произошла у бара в иркутском Ангарске

По ее словам, утром 31 мая в полицию поступило сообщение о драке и стрельбе около бара.

В результате происшествия пострадали пять человек. Стрелявшие скрылись с места происшествия, но позже были задержаны сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело.

Ранее силовики задержали участников шумной вечеринки в поселке Северка в Екатеринбурге, которые, будучи нетрезвыми, устроили вместе с детьми стрельбу из пистолета, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

