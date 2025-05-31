Песков заявил, что Макрон получил пощечину от жены не просто так

По словам пресс-секретаря президента РФ, жена никогда не позволяет себе подобные действия просто так.

В беседе с журналистом Павлом Зарубиным, Песков предложил не уделять их семейным проблемам много внимания: «Это не наше дело».

Ранее президент США Дональд Трамп также прокомментировал инцидент с пощечиной Макрону, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Отвечая на вопрос журналистов в Овальном кабинете, Трамп сообщил, что не знаком с обстоятельствами инцидента и не может судить о его характере, однако он с иронией добавил, что в подобных ситуациях «лучше держать дверь закрытой».

