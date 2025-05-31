Пять многоквартирных домов повреждены в Рыльске после ночной атаки ВСУ
Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что после ночной атаки ВСУ по Рыльску были повреждены пять многоквартирных домов.
В результате украинского обстрела в домах выбило окна, были повреждены двери, кровля, стены и подъезды.
Специалисты провели уборку прилегающей к поврежденным домам территории.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что не менее 13 мирных жителей Курской области, которых удерживают на территории Украины, содержатся как военнопленные, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru