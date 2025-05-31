Пять многоквартирных домов повреждены в Рыльске после ночной атаки ВСУ

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что после ночной атаки ВСУ по Рыльску были повреждены пять многоквартирных домов.

Хинштейн заявил, что найдены более тысячи курян после вторжения ВСУ

В результате украинского обстрела в домах выбило окна, были повреждены двери, кровля, стены и подъезды.

Специалисты провели уборку прилегающей к поврежденным домам территории.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что не менее 13 мирных жителей Курской области, которых удерживают на территории Украины, содержатся как военнопленные, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Александр Хинштейн
ТЕГИ:Курская ОбластьОбстрелУкраинаВСУ

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