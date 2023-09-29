Путин почтил память погибших в ходе спецоперации уголовников

Президент РФ Владимир Путин почтил память погибших добровольцев, отправившихся на боевые действия в Украину из колонии, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин призвал сделать всё, чтобы участники СВО могли обеспечивать свои семьи

На встрече с военнослужащими, которых представили к госнаградам за бои в Урожайном, глава государства отметил, что каждый человек «может совершать какие-то ошибки».

«И они их совершили. Но они отдали жизнь за Родину и искупили свою вину в полной мере», — заключил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что равные права должны быть у всех участников СВО: и у кадровых военных, и у добровольцев, и у мобилизованных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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