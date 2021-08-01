Путин побывал в монастыре на острове Коневец в Ладожском озере

Глава государства, впервые побывав в обители в 2016 году, поручил восстановить основной храм Коневского Рождество-Богородичного монастыря и скит Коневской иконы Божьей матери. В сжатые сроки на средства «Роснефти» проведены архивные изыскания и строительные работы. Это позволило приблизить восстановленный монастырь к первозданному состоянию.

Напомним, в 2019 году президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, возвращаясь из поездки на Валаам по пути в Петербург посетили остров Коневец.

