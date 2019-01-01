Путин ушёл в монастырь, а Телеграм - в дом престарелых

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Отказ в регистрации ряду независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму обернулся уличными протестными акциями. Мосгоризбирком настаивает на том, что незарегистрированные кандидаты превысили допустимое количество брака в поданных подписях, а действия оппозиции считает давлением на избирательные комиссии. К выборам, которые пройдут 8 сентября, допущено 233 кандидата, 57 претендентам избирательная комиссия отказала в участии.

Канал «Без комментариев» цитирует председателя правления Фонда развития гражданского общества Константина Костина:

«Даже если всех спорных гражданских активистов зарегистрируют и хотя бы половина из них совершит чудо и выиграет выборы, речь может идти о фракции в 7-8 человек. Из 45. При таком соотношении сложно претендовать на какое-либо серьёзное влияние в Мосгордуме. Все это имеет значение для нескольких персональных карьер, и никак не связано с возможностью реальных изменений в политическом ландшафте столицы".

«Мейстер» пишет, что визуальная часть кампании по сбору подписей, которой оппозиционные кандидаты уделили особое внимание, практически отсутствовала у кандидатов от власти:

«Все видели сборщиков оппозиционных кандидатов, которые стояли на оживленных улицах Москвы и ходили в поквартирники, а вот большинство промэрских кандидатов такими действиями себя не утруждали. <...>Пикеты провластных кандидатов должны были стоять прямо напротив пикетов оппозиционных активистов. Сборщики должны были дышать в затылок оппозиционным сборщикам в поквартирниках, а лучше обгонять их. Ведь любой подобный пикет, любой контакт с избирателем преследует цель не только подписи собрать, но и проагитировать за своего кандидата. В итоге, получилось, что мэрия просто отдала эту нишу оппозиции без всякого боя».

Публицист Максим Кононенко считает, что перед большей частью протестующих кандидатов и не стояло задачи быть зарегистрированными:

«Яшин, Соболь, Янкаускас, Жданов, Гудков - все эти заслуженные люди просто торгуют своей заслуженностью по выслуге лет. Политические пенсионеры хотят проехать только за счет своих имен. И, разумеется, не Мосгордума им нужна никакая. Им нужно поорать. В этом их КОНЕЧНАЯ цель. А в это время другие оппозиционеры, оппозиционеры здорового человека, спокойно собрали свои подписи и зарегистрировались».

«ОКОЛОКРЕМЛЯ» полагает, что главная цель протестных кандидатов достигнута:

«Оппозиция уже добилась результата — сумела создать общественно-политический конфликт, который бьет по репутации мэрии Москвы, подчеркивая дефицит репрезентации как на локальном, так и федеральном уровне. Даже когда протестная активность пойдет на убыль (она вообще не может длиться слишком долго), оппозиция не останется в проигрыше. Стоит рассматривать эти акции протеста как заявку на выборы в Госдуму в 2021 году, где ставки будут уже гораздо выше».

Канал «Мастер пера» обратил внимание на заявление замглавы ЦИК Булаева о большом количестве «мертвых душ» в подписях «отказников»: «Теперь из московского выборного скандала два варианта выхода, как в комедии «Кавказская пленница»: или Соболь, Яшин, Гудков и другие снятые кандидаты тыкают носом Булаева в противоположные факты, или Булаев ведёт их к прокурору.»



