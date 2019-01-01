Путин ушёл в монастырь, а Телеграм - в дом престарелых
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Монастырские переговоры
Главным событием VI Форума регионов России и Белоруссии в Санкт-Петербурге стала «неформальная» встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко на Валааме. Итоги встречи были озвучены уже по возвращении президентов в северную столицу. Телеграм-каналы отметили отстраненное отношение белорусского руководителя к религии - на церковной службе Лукашенко не крестился.
Белорусский телеграм-канал «Трыкатаж» оценивает итоги встречи:
«Лукашенко приехал к Путину решать вопросы не интеграции, а нефти, газа, торговли и кредитов. В СМИ Запада и беларуских грантоедов одновременно был устроен аккомпанемент на тему «Путин хочет забрать наш суверенитет». Ответов на насущные вопросы Бацька не получил - и вновь отодвинул интеграцию на конец года. Путин не давал внятных оценок интеграционному процессу и не откликнулся прямо на инициативу Лукашенко относительно того, чтобы к 8 декабря «приговорить» и стратегию интеграции, и тактику халявы для РБ. Однако же и не высказал возражений. Пока что каждый остался при своем».
«Беларусь головного мозга» с сарказмом отмечает:
«Лукашенко на встрече с Путиным предложил снять все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции к декабрю. Короче, ещё лет на 10 интеграция откладывается. Выдыхайте».
«НЕЗЫГАРЬ» описывает переговоры на Валааме в апокалиптических тонах:
«Приглашение Лукашенко на Валаам - это вероятно последний акт. Святые отцы, Святое Писание и Крест. Но в Чудо мало кто верит. Лукашенко клеймен властью, развращен деньгами. Скорее, Валаам был нужен, чтобы внутренне окончательно убедиться в Пределе Ожидаемого и поставить большую точку. А далее цель - уже не мифическое Союзное государство».
Блогер Кирилл Шулика замечает, что Валаам позволил российскому лидеру выстроить психологическое превосходство на переговорах:
«А посмотрите, как Лукашенко безучастно, причем, демонстративно безучастно слушает про мироточащую икону. То есть поездка к Путину на Валаам была ему ой как нужна. Иначе он бы пересмотрел свои планы личных контактов с главой Союзного государства. И приглашая, кстати, Кремль явно учитывал фактор отношения Лукашенко к религии. Вот что значит школа КГБ».
Канал «Темы.Главное» объясняет отношение Батьки к религии:
«Удивляться нечему - сам Батька однажды заявил, что является "православным атеистом". И пояснил, что религия для него - нечто вроде госидеологии, он ее "уважает", но сам в Бога пока не верит. Лукашенко действительно больше верит в приметы и ритуалы - об этом писали многие бывшие сотрудники, работавшие около- и с президентом Белоруссии».
«Темник» связывает с валаамской встречей визит в Белоруссию председателя правления Сбербанка Германа Грефа:
«Прежде всего, речь не могла не идти о дальнейшем расширении возможностей платежной системы МИР, как одной из основ финансово-платежной интеграции в рамках Союзного государства. В этом случае, визит самого главы финансовой корпорации за сутки до встречи президентов может говорить о том, что прийти к плановым договоренностям загодя в штатном режиме не удалось. Переговоры же в пожарном порядке на «высшем» уровне выглядят как последняя попытка убедить упрямого батьку».
Неконструктивные кандидаты
Отказ в регистрации ряду независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму обернулся уличными протестными акциями. Мосгоризбирком настаивает на том, что незарегистрированные кандидаты превысили допустимое количество брака в поданных подписях, а действия оппозиции считает давлением на избирательные комиссии. К выборам, которые пройдут 8 сентября, допущено 233 кандидата, 57 претендентам избирательная комиссия отказала в участии.
Канал «Без комментариев» цитирует председателя правления Фонда развития гражданского общества Константина Костина:
«Даже если всех спорных гражданских активистов зарегистрируют и хотя бы половина из них совершит чудо и выиграет выборы, речь может идти о фракции в 7-8 человек. Из 45. При таком соотношении сложно претендовать на какое-либо серьёзное влияние в Мосгордуме. Все это имеет значение для нескольких персональных карьер, и никак не связано с возможностью реальных изменений в политическом ландшафте столицы".
«Мейстер» пишет, что визуальная часть кампании по сбору подписей, которой оппозиционные кандидаты уделили особое внимание, практически отсутствовала у кандидатов от власти:
«Все видели сборщиков оппозиционных кандидатов, которые стояли на оживленных улицах Москвы и ходили в поквартирники, а вот большинство промэрских кандидатов такими действиями себя не утруждали. <...>Пикеты провластных кандидатов должны были стоять прямо напротив пикетов оппозиционных активистов. Сборщики должны были дышать в затылок оппозиционным сборщикам в поквартирниках, а лучше обгонять их. Ведь любой подобный пикет, любой контакт с избирателем преследует цель не только подписи собрать, но и проагитировать за своего кандидата. В итоге, получилось, что мэрия просто отдала эту нишу оппозиции без всякого боя».
Публицист Максим Кононенко считает, что перед большей частью протестующих кандидатов и не стояло задачи быть зарегистрированными:
«Яшин, Соболь, Янкаускас, Жданов, Гудков - все эти заслуженные люди просто торгуют своей заслуженностью по выслуге лет. Политические пенсионеры хотят проехать только за счет своих имен. И, разумеется, не Мосгордума им нужна никакая. Им нужно поорать. В этом их КОНЕЧНАЯ цель. А в это время другие оппозиционеры, оппозиционеры здорового человека, спокойно собрали свои подписи и зарегистрировались».
«ОКОЛОКРЕМЛЯ» полагает, что главная цель протестных кандидатов достигнута:
«Оппозиция уже добилась результата — сумела создать общественно-политический конфликт, который бьет по репутации мэрии Москвы, подчеркивая дефицит репрезентации как на локальном, так и федеральном уровне. Даже когда протестная активность пойдет на убыль (она вообще не может длиться слишком долго), оппозиция не останется в проигрыше. Стоит рассматривать эти акции протеста как заявку на выборы в Госдуму в 2021 году, где ставки будут уже гораздо выше».
Канал «Мастер пера» обратил внимание на заявление замглавы ЦИК Булаева о большом количестве «мертвых душ» в подписях «отказников»: «Теперь из московского выборного скандала два варианта выхода, как в комедии «Кавказская пленница»: или Соболь, Яшин, Гудков и другие снятые кандидаты тыкают носом Булаева в противоположные факты, или Булаев ведёт их к прокурору.»
Дом престарелых
Созданное еще несколько лет назад российской компанией Wireless Lab приложение для обработки фотографий неожиданно обрело новую жизнь - всплеск интереса к нему распространяется как вирус. Пользователи соцсетей начали массово выкладывать свои «состаренные» фото. Позже на Западе приметили в приложении российский след, СМИ развернули новую кампанию шпиономании, а американский сенатор Чак Шумер увидел в FaceApp угрозу национальной безопасности США.
Тележурналист Тина Канделаки иронизирует:
«Ученые выступили с революционным заявлением. Оказывается, «человек разумный» — не единственный вид людей, населяющий планету. С недавних пор к нему добавился «человек, зачем-то состаривающий свое лицо в FaceApp и выкладывающий его в соцсети».
«Мышь в овощном» предполагает, что теперь неудачные фото можно будет объяснять обработкой в приложении:
«"Старички", которых непринужденно выпекает "Фейс-апп", сильно напоминают периодически появляющиеся "усталые" фотографии, являющиеся элементом имиджа отдельных отечественных политиков. Т.е. теперь у комментаторов таких "веселых картинок" появилась возможность объяснять их, не наводя тень на репутационный плетень уважаемых людей, дескать, это все нейросеть обсчитала, а злопыхатели выкладывают. Правда, и клепать такое изобразительное творчество теперь станет на порядок проще».
«Свидетель Империи» отмечает отсутствие логики в заявлениях американского сенатора:
«Ты годами отдаешь Instagram-у, Facebook-у, Twitter и другим приложениям абсолютно все свои данные, но стоит только сделать селфи с помощью русского FaceApp и тебе конец, парень!».
«Ёж’ъ хроникёр» саркастически замечает:
«Знаете почему функция в FaceApp, делающая молодых стариками стала такой популярной? Россиянам просто хочется увидеть себя на пенсии хотя бы виртуально».
«Нити Империи» напоминают о другом приложении, которое может нести в себе настоящую угрозу, создавая подложные видео:
«В США тем временем всерьез обеспокоены распространением видео, созданных при помощи технологии Deepfake. Нейросеть способна изменить черты лица человека на видео. Вложить в его уста слова, которых он не говорил, наделить эмоциями, которые он не показывал. Опознать фальшивку очень сложно. Идеальный инструмент для грязных политических приемов».
Паспортные войны
Опубликованы изменения в Указ Президента России о выдаче паспортов в Новороссии - теперь документ по упрощенной схеме могут получить все жители Донецкой и Луганской народных Республик вне зависимости от места их регистрации. В ответ глава Украины Владимир Зеленский поручил МИД разработать механизм предоставления второго гражданства «этническим украинцам» из соседних государств.
«Политтехнолог» не видит в публикации изменений ничего чрезвычайного, а лишь обычную рутинную работу по обеспечению прав жителей непризнанных республик:
«А в чем сенсация? Провели анализ правоприменения и вскрылась такая проблема, её решили и только лишь. Например, в составе ополчения было много украинцев, которые были прописаны в населенных пунктах, которые остались под киевской хунтой».
«Нацболы» в канале «Прямое действие», несмотря на критику российской дипломатии, напротив видят в правках знаковый момент:
«После многих шагов назад сегодня сделан верный шаг вперёд - уровень жизни в Руине давно угрожающе устремляется вниз, поэтому российская паспортина будет для многих весьма привлекательной корочкой, несмотря на креативные пляски Зеленского. Сегодня у нас есть повод порадоваться, хотя, по большому, счету российского паспорта заслуживают, прежде всего, не жители Волновахи или Доброполья, а добровольцы из разных стран, приехавшие в 2014 году защищать Донбасс».
«АДЕКВАТ» уверен, что российское гражданство для всех украинцев - это лишь вопрос времени:
«Самое интересное, впрочем, это то, как быстро и при каких обстоятельствах это положение начнёт распространяться на другие области Украины».
«Орда», проанализировав предыдущие инициативы по привлечению русскоговорящего населения в Россию из соседних республик, отмечает:
«Государственных инициатив и программ в данном направлении много, да вот только работают они из рук вон плохо. Причина тут комплексная. <...>Перед репатриантами стоит простейший выбор – поехать в условный Благовещенск и через полтора года получить заветный паспорт, или остаться в Подмосковье и ближайшие десять лет жить и работать по ВНЖ без особых перспектив приобретения гражданства».
Донецкий канал «Breeg Time» иронизирует над инициативой Зеленского:
«После заявления Зеленского о возможной выдаче украинского гражданства этническим украинцам и либероидам - на Кубани, в Москве и Питере в продаже закончились чемоданы».
Изменить Конституцию
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своей статье «Живая Конституция развития», вышедшей в «Парламентской газете», предложил изменить Основной Закон, наделив Госдуму правом участия в формировании Правительства. Согласно Конституции, нижняя палата парламента лишь утверждает премьера. Правительство, в свою очередь, утверждается Президентом по представлению премьера. В телеграм-каналах широко обсуждали статью спикера.
Политолог Евгений Минченко в канале «Политбюро 2.0» пересказывает основные тезисы статьи:
«Статья, помимо очевидного запроса на повышение роли парламента (консультации при формировании правительства), делает ещё и идеологическую заявку. Сформулирована социал-демократическая программа. И это гораздо важнее, поскольку фактически это идеологическая альтернатива технократическому курсу правительства».
Канал «paradox _friends» комментирует заявление о запросе общества на социальную справедливость, которым спикера Госдумы обосновывает предлагаемые изменения:
«Получается, в "тучные" и досанкционные годы можно было относительно справедливо перераспределять национальную ренту, не внося изменений в Конституцию. А теперь – уже нельзя. Но ещё более загадочной представляется зависимость социальных перемен от возможности парламента участвовать в формировании правительства. Особенно, если учесть, что у Госдумы есть гораздо более действенный инструмент воздействия на фискальную политику и, следовательно, динамику уровня жизни – именно на Охотном ряду визируется проект бюджета».
«Доктор прописал» сомневается в том, что общество действительно сформировало такой запрос к Госдуме:
«Судя по соцопросам, уровень одобрения деятельности правительства выше, чем Госдумы. А потому не очень понятно, какую именно лепту внесут депутаты при нынешнем положении дел. Если б уровень одобрения депутатской деятельности был заметно выше - тогда был бы и предмет для разговора. А сейчас-то что обсуждать?»
Канал «Протопроедр» указывает на отсутствие свежих идей:
«Ничего нового по сравнению с тем, что он пытался, в том числе публично, донести до президента в декабре 2018-го, сейчас в своей «Парламентской газете» он не сказал. Это значит, что никакого развития с точки зрения движения к реализации его идеи за 7 месяцев не получили, и спикер Госдумы продолжает точить камень. Околонаучное прикрытие желания повысить свою (Госдумы) сделочную позицию через вмешательство в Конституцию Вячеславу Викторовичу далось с большим трудом. Если у Володина есть более серьезные намерения, их стоило бы, видимо, сформулировать конкретнее, потому что ради абстракции дать парламенту возможность консультировать президента по назначению членов правительства Основной закон, конечно же, изменять не будут».
Журналист Максим Шевченко считает предложения Володина очевидными: «Какая невероятная фронда со стороны Володина! Парламент должен «как минимум участвовать в консультациях при назначении членов Правительства». А не типа, как сегодня, просто быть декорацией и собранием статистов. Да это ж революция! А мне кажется, что это просто позор. Парламент должен формировать правительство из партии большинства или коалиции. А иначе он вообще никакой не парламент, а просто пустое место».
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