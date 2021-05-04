Путин поблагодарил сотрудников Центра имени Гамалеи за создание вакцины
Президент России Владимир Путин выразил благодарность группе сотрудников НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи за участие в разработке вакцины от коронавируса. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В тексте документа указано, что благодарность объявляется за "активное участие в создании и налаживании производства вакцины". Президент объявил благодарность младшей научной сотруднице лаборатории, ведущему инженеру лаборатории и двум водителям автомобилей.
11 августа 2020 года РФ первой в мире зарегистрировала вакцину против COVID-19. Препарат стал известным под названием "Спутник V". В разработке участвовали сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
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