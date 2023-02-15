Путин поблагодарил россиян, помогающих вынужденным переселенцам

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что гордится белгородцами, которые оказывают помощь вынужденным переселенцам в связи с событиями на российско-украинской границе, сообщает РИА Новости.

Файзулин заявил, что в Мариуполе из разрушенных домов переселили всех жителей

На совещании с президентом РФ Владимиром Путиным он отметил, что те, кто помогает гражданам, оказавшимся в сложной ситуации, «отрабатывают не за зарплату», а действительно понимают сложность ситуации.

Гладков поблагодарил всех белгородцев, оказывающих помощь, к нему присоединился и российский лидер.

«Я присоединяюсь к вашим словам благодарности всем нашим людям, которые так относятся к нашим гражданам, требующим особого внимания к ним и поддержки», - сказал президент.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что на отселение граждан из разрушенного из-за обстрелов жилья в Белгородской области потребуется 9,4 млрд рублей, передаёт ОТР.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Граница Между Россией И УкраинойБелгородВладимир Путин
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