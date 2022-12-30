Файзулин заявил, что в Мариуполе из разрушенных домов переселили всех жителей

По его словам, из разрушенных домов были переселены все жители.

«Сегодня в Мариуполе нет ни одного человека, который остался бы в подвале... Конечно, у нас на новых территориях созданы пункты временного размещения граждан. Самое главное, что уже нет людей, которые живут в нечеловеческих условиях», - отметил министр.

Он подчеркнул, что в Мариуполе было построено 25 жилых домов, граждане получили ключи в 20 из них, также работают школы, медицинские центры, поликлиники, строятся новые объекты.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что в Мариуполе после освобождения нашли более трёх тысяч тел убитых мирных жителей, сообщает RT.

