Путин поблагодарил главу Минсельхоза Узбекистана за вкусные фрукты

Президент России Владимир Путин на переговорах со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым в Ташкенте поблагодарил министра сельского хозяйства страны Иброхома Абдурахманова за вкусные фрукты. Кадры продемонстрировали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

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«Спасибо за фрукты, мне президент присылает. Так вкусно», - сказал российский лидер.

Глава Минсельхоза Узбекистана назвал оценку Путина «большой ответственностью». По его словам, республике необходимо наращивать поставки в РФ.

Ранее Путин заявил, что поставщики из Узбекистана скоро выйдет на российский маркетплейс Ozon, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ФруктыУзбекистанВладимир Путин

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