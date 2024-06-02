Путин поблагодарил главу Минсельхоза Узбекистана за вкусные фрукты
Президент России Владимир Путин на переговорах со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым в Ташкенте поблагодарил министра сельского хозяйства страны Иброхома Абдурахманова за вкусные фрукты. Кадры продемонстрировали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
«Спасибо за фрукты, мне президент присылает. Так вкусно», - сказал российский лидер.
Глава Минсельхоза Узбекистана назвал оценку Путина «большой ответственностью». По его словам, республике необходимо наращивать поставки в РФ.
Ранее Путин заявил, что поставщики из Узбекистана скоро выйдет на российский маркетплейс Ozon, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru