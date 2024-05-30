Песков сообщил о подготовке визита Путина во Вьетнам
30 мая 202411:59
Подготовка визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам ведется. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.
«О сроках сообщим своевременно», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что подготовка визитов президента в Северную Корею и Вьетнам находится в продвинутой стадии.
Между тем Владимир Путин посетил Узбекистан, из-за обширной повестки дня визит стал трехдневным, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru