Путин победил на выборах президента РФ за рубежом

Участие в выборах президента РФ на 288 избирательных участках за рубежом приняли 383 553 избирателя. Как сообщает ТАСС, об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев.

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По его словам, большинство из них проголосовали за действующего главу государства Владимира Путина.

«Итоги голосования на выборах президента РФ за рубежом показали... за Владимира Путина отдали свой голос более чем две трети избирателей», - заключил Булаев.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что чистоту прошедших в России президентских выборов невозможно оспорить, передаёт ОТР.

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ФОТО: Kremlin.ru
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