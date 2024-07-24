Путин по видеосвязи открыл социальные объекты в новых регионах

Президент Владимир Путин принял по видеосвязи участие в открытии участка дороги, больницы, филиала военно-морского училища Минобороны, роддома и образовательного центра в новых регионах, сообщает РИА Новости.

Это произошло во время совещания, посвященного вопросам социально-экономического развития регионов.

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В Херсонской области начал функционировать 71-километровый участок дороги Новотроицкое — Чаплинка, который представляет собой часть альтернативного маршрута в Крым. В Луганской Народной Республике после проведенного ремонта вновь открылся Краснодонский родильный дом, рассчитанный на 90 коек.

Среди прочих объектов значатся восстановленный корпус больницы интенсивной терапии и филиал Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны, открывшиеся в Мариуполе. Помимо этого, в Бердянске был запущен образовательный центр «Маяк», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:ДонбассВладимир Путин

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