Путин по видеосвязи открыл социальные объекты в новых регионах

В Херсонской области начал функционировать 71-километровый участок дороги Новотроицкое — Чаплинка, который представляет собой часть альтернативного маршрута в Крым. В Луганской Народной Республике после проведенного ремонта вновь открылся Краснодонский родильный дом, рассчитанный на 90 коек.

Среди прочих объектов значатся восстановленный корпус больницы интенсивной терапии и филиал Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны, открывшиеся в Мариуполе. Помимо этого, в Бердянске был запущен образовательный центр «Маяк», передает «Радиоточка НСН».

