Путин по видеосвязи открыл социальные объекты в новых регионах
Президент Владимир Путин принял по видеосвязи участие в открытии участка дороги, больницы, филиала военно-морского училища Минобороны, роддома и образовательного центра в новых регионах, сообщает РИА Новости.
Это произошло во время совещания, посвященного вопросам социально-экономического развития регионов.
В Херсонской области начал функционировать 71-километровый участок дороги Новотроицкое — Чаплинка, который представляет собой часть альтернативного маршрута в Крым. В Луганской Народной Республике после проведенного ремонта вновь открылся Краснодонский родильный дом, рассчитанный на 90 коек.
Среди прочих объектов значатся восстановленный корпус больницы интенсивной терапии и филиал Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны, открывшиеся в Мариуполе. Помимо этого, в Бердянске был запущен образовательный центр «Маяк», передает «Радиоточка НСН».
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