Путин по видеосвязи открыл онкоцентры в Томске, Уфе и Якутске

В работу были запущены новый хирургический корпус томского областного онкодиспансера, центр детской онкологии и гематологии на базе Республиканской детской клинической больницы Башкортостана, новое здание республиканского онкодиспансера в Якутске.

Как отметил Путин, открытие новых медучреждений — шаг к повышению доступности и эффективности лечения онкологии, сбережению жизни и здоровья россиян.

«Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании, оснащении этих комплексов. А такая работа идет у нас во многих регионах ... практически по всей стране», — указал президент.

Глава государства подчеркнул, что важно продолжать работу над повышением доступности онкологической помощи, предоставлением диагностики и лечения быстро, качественно и эффективно.

Ранее Владимир Путин посетил Тулу, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Президент приехал в гости к врачу областного клинического онкодиспансера Ярославу Швецову, дочь которого подарила главе государства игрушечного зайца.

