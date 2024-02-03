Путин по видеосвязи открыл онкоцентры в Томске, Уфе и Якутске
Президент Владимир Путин по видео-конференц-связи открыл онкологические центры в Томске, Уфе и Якутске. Об этом сообщили в Кремле.
В работу были запущены новый хирургический корпус томского областного онкодиспансера, центр детской онкологии и гематологии на базе Республиканской детской клинической больницы Башкортостана, новое здание республиканского онкодиспансера в Якутске.
Как отметил Путин, открытие новых медучреждений — шаг к повышению доступности и эффективности лечения онкологии, сбережению жизни и здоровья россиян.
«Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании, оснащении этих комплексов. А такая работа идет у нас во многих регионах ... практически по всей стране», — указал президент.
Глава государства подчеркнул, что важно продолжать работу над повышением доступности онкологической помощи, предоставлением диагностики и лечения быстро, качественно и эффективно.
Ранее Владимир Путин посетил Тулу, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Президент приехал в гости к врачу областного клинического онкодиспансера Ярославу Швецову, дочь которого подарила главе государства игрушечного зайца.
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