«Хотел бы показать известный жест»: Путин обратился к предрекавшим крах России

На встрече с активом участников форума «Всё для Победы!» в Туле он напомнил, что России предрекали «спад, провал и крах», однако страна «продолжает уверенно развиваться».

Также глава государства указал, что желает обратиться к тем, кто считал, что под давлением санкций Россия отступит и развалится.

«Хочется показать всем им «известный жест». Не буду этого делать: здесь много девушек», - сказал российский лидер.

Ранее Путин, на встрече со студентами–участниками СВО и волонтёрами, едва сдержался от ругательства, говоря о начале специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».