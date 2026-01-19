Путин по традиции окунулся в прорубь на Крещение
19 января 202613:05
Президент Владимир Путин отметил праздник Крещения Господня, окунувшись в прорубь. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Владимир Путин традиционно, как он это делает каждый год... окунался», - рассказал он.
Представитель Кремля поздравил всех журналистов с праздником.
Православные христиане отмечают Крещение Господне, или Богоявление, 19 января. В этот праздник верующие освящают воду и купаются в проруби. Накануне, в крещенский сочельник, в храмах начинаются богослужения.
Горячие новости
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru