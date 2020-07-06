Путин по телефону поздравил Назарбаева с 80-летием

Владимир Путин во время телефонного разговора поздравил бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летием. Об этом сообщили в пресс-службе Назарбаева. Президент России пожелал ему «крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых свершений на благо дружественного казахстанского народа», отмечает RT.

В ходе телефонной беседы, которая состоялась по инициативе российской стороны, Нурсултан Назарбаев поблагодарил Владимира Путина за теплые пожелания, а также отметил важность продолжающегося укрепления стратегического партнерства двух стран.