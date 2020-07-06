Путин по телефону поздравил Назарбаева с 80-летием
Владимир Путин во время телефонного разговора поздравил бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летием. Об этом сообщили в пресс-службе Назарбаева. Президент России пожелал ему «крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых свершений на благо дружественного казахстанского народа», отмечает RT.
В ходе телефонной беседы, которая состоялась по инициативе российской стороны, Нурсултан Назарбаев поблагодарил Владимира Путина за теплые пожелания, а также отметил важность продолжающегося укрепления стратегического партнерства двух стран.
Напомним, ранее стало известно, то первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вылечился от COVID-19, об этом рассказал его пресс-секретарь Айдос Укибай. По его словам, последний тест на коронавирусную инфекцию у бывшего главы государства показал отрицательный результат.
О коронавирусе у Назарбаева стало известно 18 июня. В связи с этом, политик, которому 6 июля исполнилось 80 лет, самоизолировался и начал работать дистанционно, отмечает Ura.ru.
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