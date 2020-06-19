Путин поговорил с заболевшим коронавирусом Назарбаевым

В Кремле заявили, что в ходе разговора Путин высказал первому президенту Казахстана «теплые слова поддержки» и искренние пожелания скорейшего выздоровления.



О заболевании Назараева коронавирусом стало известно накануне. При этом на его сайте подчеркивалось, что поводов для беспокойства нет, а сам экс-глава республики продолжает работать в удаленном режиме.



На данный момент коронавирусом в Казахстане заболели более 15 тысяч человек, при этом около 10 тысяч пациентов выздоровели. Скончались 90 человек, передает РИА ФАН.

