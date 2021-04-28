Путин планирует присутствовать на пасхальной службе

Президент России Владимир Путин будет присутствовать на храмовой службе на Пасху, но конкретное место пока неизвестно, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Насколько мне известно, на службе президент будет, где точно - мы уточним. Он планирует принять участие в пасхальной службе», - сообщил официальный представитель Кремля.

Также пресс-секретаря президента спросили, где Путин планирует провести майские праздники, а также примет ли глава государства участие в онлайн-шествии Бессмертного полка. Песков ответил, что у него пока нет информации на этот счет. Также официальный представитель Кремля заявил, что пока в графике Путина нет мероприятия, связанного с вручением наград «Героя труда».

Ранее президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, как подорожание муки, сахара и яиц скажется на цене пасхальных куличей.

