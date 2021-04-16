«Куличей хватит всем». Гильдия пекарей и кондитеров призвала не страшиться роста цен

Кондитеры предупредили розницу о росте цен на конфеты и вафли. Продукция ряда кондитерских предприятий уже подорожала на 3% по сравнению с осенью 2020 года, теперь цена на них может вырасти ещё на 10%, сообщает РБК. При этом производители предупредили, что это подорожание – не последнее в текущем году. Причина этого – «катастрофический» росте цен на сырье: подорожали какао, мука, яйца, джемы, а также сахар.

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон в интервью «Радиоточке НСН» рассказал, что куличная кампания уже началась, а продавцы начали «прощупывать» рынок.

«Акценты расставлены не правильно, дело не в ингредиентах. Для пекарей куличная кампания уже началась. В преддверии Пасхи все хотят заработать побольше, и они тестируют рынок – будете ли вы покупать кулич за 200 рублей, за 800 или за полторы тысячи. Какой вес этого кулича? 100, 200 или 500 граммов. Сейчас ассортимент будет огромный. Но это сезонный продукт, потому что Пасха закончится, и кулич за 1 тысячу рублей никому не нужен. Поэтому сейчас будет самый разнообразный разброс цен. Сейчас мы заказываем специально у одной пекарни куличи. Вот они подняли цены почти в два раза. Мы быстренько нашли альтернативу, и там будут куличи за 300 с чем-то рублей», - отметил собеседник НСН.

При этом, Юрий Кацнельсон пообещал, что на всех жителей необъятной России куличей хватит. И по такой цене, по какой они могут их купить.

«Вы посмотрите, какие куличи несут в церковь на освещение. Какие они по размеру и сколь они богаты? Чем они политы – просто помадкой или ещё обсыпаны сахарной пудрой? С цукатами ли они? Думаю, что вы увидите какие-то стандартные вещи: небольшой кулич граммов на 300, всё более бюджетный продукт», - отметил президент Российская гильдия пекарей и кондитеров.