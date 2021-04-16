«Куличей хватит всем». Гильдия пекарей и кондитеров призвала не страшиться роста цен
Президент Российская гильдия пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон рассказал НСН, вырастут ли цены на куличи на фоне новостей о подорожании кондитерских изделий.
Кондитеры предупредили розницу о росте цен на конфеты и вафли. Продукция ряда кондитерских предприятий уже подорожала на 3% по сравнению с осенью 2020 года, теперь цена на них может вырасти ещё на 10%, сообщает РБК. При этом производители предупредили, что это подорожание – не последнее в текущем году. Причина этого – «катастрофический» росте цен на сырье: подорожали какао, мука, яйца, джемы, а также сахар.
Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон в интервью «Радиоточке НСН» рассказал, что куличная кампания уже началась, а продавцы начали «прощупывать» рынок.
«Акценты расставлены не правильно, дело не в ингредиентах. Для пекарей куличная кампания уже началась. В преддверии Пасхи все хотят заработать побольше, и они тестируют рынок – будете ли вы покупать кулич за 200 рублей, за 800 или за полторы тысячи. Какой вес этого кулича? 100, 200 или 500 граммов. Сейчас ассортимент будет огромный. Но это сезонный продукт, потому что Пасха закончится, и кулич за 1 тысячу рублей никому не нужен. Поэтому сейчас будет самый разнообразный разброс цен. Сейчас мы заказываем специально у одной пекарни куличи. Вот они подняли цены почти в два раза. Мы быстренько нашли альтернативу, и там будут куличи за 300 с чем-то рублей», - отметил собеседник НСН.
При этом, Юрий Кацнельсон пообещал, что на всех жителей необъятной России куличей хватит. И по такой цене, по какой они могут их купить.
«Вы посмотрите, какие куличи несут в церковь на освещение. Какие они по размеру и сколь они богаты? Чем они политы – просто помадкой или ещё обсыпаны сахарной пудрой? С цукатами ли они? Думаю, что вы увидите какие-то стандартные вещи: небольшой кулич граммов на 300, всё более бюджетный продукт», - отметил президент Российская гильдия пекарей и кондитеров.
Комментируя новость о повышении цен на кондитерские изделия, Юрий Кацнельсон призвал не делать из этого сенсации.
«Всё дорожает. И в этом нет никакой "сенсации". Дорожает не только сырьё для кондитерских изделий, дорожают и услуги естественных монополий. Допустим, каждый год цены на электричество растут на 3%. Также и вода, газ, бензин, транспорт и так далее. Собака зарыта в том, что у нас в России огромный ассортимент кондитерских изделий. На прилавках сотни видов конфет, десятки видов вафель, сотни видов печенья. Конкуренция и борьба за полку это очень хорошо. Но "вкусы" потребителя смешаются в сторону более дешевого ассортимента. Для тех, кто имеет доходы ниже прожиточного минимума, дешевая карамель, недорогие пряники . Я имею в виду не насыщенные рецептурой изделия», - отметил собеседник НСН.
Между тем, ранее диетолог рассказала, сколько яиц, кулича и творожной пасхи можно съесть в праздник Пасхи. Опасность для здоровья представляет избыточное потребление животных жиров, которые содержатся в яйцах. Поэтому в праздник больше 2-3 яиц есть не стоит, рассказала в эфире НСН врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова.
«Если человек соблюдал пост, ему нужно очень аккуратно увеличивать количество жиров в рационе. Речь идет именно о животных жирах, которых семь недель не было в рационе постящегося. Именно с их избыточным потреблением связан риск появления желчекаменной болезни, причем острого ее течения, приступа, который часто требует вызова скорой помощи и хирургического вмешательства. Чтобы избежать рисков, нужно аккуратно, небольшими дозами вводить животные жиры. Они содержатся в желтках. За день можно съесть не более двух-трех яиц», — предупредила специалист.
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