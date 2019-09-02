Путин планирует еще раз посетить Тулун, пострадавший от наводнений

Президент России Владимир Путин заявил, что приедет в Тулун вновь, если это будет необходимо. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не в первый раз приезжаю сюда и, если надо, приеду еще раз», - цитирует президента агентство.

Отмечается, что Путин взял под личный контроль ликвидацию последствий паводков в Иркутской области. Ранее президент прокомментировал инцидент с чиновницей, которая назвала пострадавших от паводков россиян быдлом и бичами.

Отметим, наибольший ущерб наводнением, случившимся в Иркутской области в конце июня, был нанесен городам Тулун и Нижнеудинск.

