Путин перенес на 1 июля срок вступления в силу дачной амнистии
Срок вступления в силу дачной амнистии перенесут с 1 сентября на 1 июля 2022 года. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Также закон предусматривает предоставление собственникам возможности регистрировать недвижимость через законного представителя, предварительно оформив на него нотариально заверенную доверенность.
Дачная амнистия — упрощенный порядок регистрации прав собственности на жилые и садовые дома и земельные участки, на которых они расположены. Механизм действует для недвижимости, построенной до 14 мая 1998 года, и не распространяется на особо охраняемые территории. Упрощенный порядок оформления прав будет действовать до 1 марта 2031 года, напоминает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 683 / сут.
Умерли
381 тыс.+51 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+2 355 / сут.
- Российская армия уничтожила склады с иностранным оружием в Кременчуге
- Путин перенес на 1 июля срок вступления в силу дачной амнистии
- Французская Michelin уйдет из России
- Центробанк представит обновленную 100-рублевую банкноту
- В ЛНР сообщили об ударе ВСУ американской РСЗО HIMARS
- В Новороссийске частично ввели режим ЧС из-за фугаса времен ВОВ
- Whirlpool продаст бизнес в России турецкой Arcelik
- СМИ: США сомневаются, что Украина сможет вернуть утраченные территории
- Ограничения на полеты на юг России продлили до 6 июля
- Песков: Путин не говорил Лукашенко о передаче ядерных ракет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru