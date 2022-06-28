Путин перенес на 1 июля срок вступления в силу дачной амнистии

Срок вступления в силу дачной амнистии перенесут с 1 сентября на 1 июля 2022 года. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Также закон предусматривает предоставление собственникам возможности регистрировать недвижимость через законного представителя, предварительно оформив на него нотариально заверенную доверенность.

Дачная амнистия — упрощенный порядок регистрации прав собственности на жилые и садовые дома и земельные участки, на которых они расположены. Механизм действует для недвижимости, построенной до 14 мая 1998 года, и не распространяется на особо охраняемые территории. Упрощенный порядок оформления прав будет действовать до 1 марта 2031 года, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:НедвижимостьЗаконВладимир Путин
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