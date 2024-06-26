Путин переназначил Шувалова председателем ВЭБ

Игорь Шувалов продолжит занимать пост председателя государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» ещё в течение пяти лет. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Путин подписал указ о передаче руководства деятельностью ФМБА президенту

Отмечается, что Шувалова переназначили досрочно, так как предыдущий срок его полномочий заканчивался в 2026 году.

Кроме того, глава государства подписал указ о переназначении Вероники Скворцовой на должность руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Ранее Путин освободил Николая Удовиченко от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Киргизии и назначил на эту должность Сергея Вакунова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Штукина//РИА Новости
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