Путин переназначил Шувалова председателем ВЭБ
Игорь Шувалов продолжит занимать пост председателя государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» ещё в течение пяти лет. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Отмечается, что Шувалова переназначили досрочно, так как предыдущий срок его полномочий заканчивался в 2026 году.
Кроме того, глава государства подписал указ о переназначении Вероники Скворцовой на должность руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Ранее Путин освободил Николая Удовиченко от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Киргизии и назначил на эту должность Сергея Вакунова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru