Путин отвёл два года на подготовку программы обновления дальневосточных городов

Президент России Владимир Путин поставил задачу в течение двух лет запустить масштабную амбициозную программу обновления городов на Дальнем Востоке. За это же время, должны быть разработаны конкретные мастер-планы для каждого такого населённого пункта, заявил глава государства, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Первый мастер-план Путин предложил обсудить и утвердить уже на следующем ВЭФ и немедленно начать реализацию. Как подчеркнул президент, речь идет не просто о новом облике жилых кварталов и общественных пространств, необходимо обозначить векторы долгосрочного развития городов.

По словам Владимира Путина, необходимо изменит концепцию формирования городов - вместо концентрации вокруг крупных производств, заводов в центр внимания должен быть поставлен человек и его потребности, комфортные условия для жизни и развития.

При этом, воплощать в жизнь такую программу надо в плотном диалоге с жителями, учитывая их мнение и запросы, подчеркнул президент.

