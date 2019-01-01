Путин отправил двух генералов в отставку из-за дела Голунова

Президент Российской Федерации Владимир Путин уволил двух генералов полиции после скандала с задержанием журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, передает ТАСС.

Как отмечает Ura.ru, ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев попросил отправить в отставку начальника УВД по западному административному округу Москвы генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков столичного главка МВД генерал-майора Юрия Девяткина.

Материалы внутреннего расследования переданы в Следственный комитет. На время проверки полицейские, которые задерживали Голунова, отстранены от работы. Главное следственное управление МВД сняло обвинение с журналиста в попытке сбыта наркотиков. Сам репортер утверждает, что запрещенные вещества ему подбросили сотрудники полиции.

