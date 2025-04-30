Мэр Москвы рассказал об итогах городского месячника благоустройства

Фасады жилых домов и административных зданий помыли, где необходимо отремонтировали цоколи, двери подъездов. Также привели в порядок центральные тепловые и газораспределительные пункты, помыли оборудование на спортивных и детских площадках.

Также не оставили без внимания и дорожно-транспортную инфраструктуру. Дороги и тротуары, эстакады, тоннели, мосты несколько раз промыли специальным моющим средством.

Очистили и набережные, и причалы, и монументы. На клумбах высадили 4,2 миллиона виол.

