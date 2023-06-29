Путин оценил реакцию россиян во время попытки мятежа

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что не сомневался в поддержке граждан относительно решений руководства страны во время попытки ЧВК «Вагнер» устроить мятеж, сообщает РИА Новости.

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Заявление главы государства прозвучало в ходе рабочей поездки в Дагестан, где прошло совещание с федеральными и региональными чиновниками. Глава республики Сергей Меликов заявил, что в Дагестане нет ни одного человека, который бы не поддержал власть по событиям минувших выходных. Путин на это ответил, что даже не сомневался в этом.

Ранее президент РФ заявил, что военнослужащие фактически остановили гражданскую войну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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