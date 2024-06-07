Путин оценил идею создания «третьей столицы» в России
Идея создания третьей столицы в России может быть реализована, но для этого необходимо сначала обеспечить привлекательные условия. Об этом заявил Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Модератор мероприятия, политолог Сергей Караганов напомнил главе государства, что Петр I вошел в историю благодаря своему стремлению открыть окно в Европу. В связи с этим Караганов предложил задуматься о создании третьей столицы в России.
«Если мы будем создавать условия для развития, то тогда центры экономической активности автоматом будут туда смещаться», — цитирует ответ Путина «Газета.Ru».
Путин подчеркнул, что центр экономического развития России постепенно смещается. Он отметил необходимость сосредоточиться на развитии Сибири и Дальнего Востока, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru