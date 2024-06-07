Путин оценил идею создания «третьей столицы» в России

Идея создания третьей столицы в России может быть реализована, но для этого необходимо сначала обеспечить привлекательные условия. Об этом заявил Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.

Модератор мероприятия, политолог Сергей Караганов напомнил главе государства, что Петр I вошел в историю благодаря своему стремлению открыть окно в Европу. В связи с этим Караганов предложил задуматься о создании третьей столицы в России.