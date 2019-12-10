Путин отреагировал на просьбу сделать 31 декабря выходным

Президент признался, что для принятия подобного решения осталось недостаточно времени, так как сейчас уже середина декабря, и поэтому он не знает, как точно поступит, однако отметил, что услышал просьбу. В Госдуму инициатива сделать 31 декабря выходным поступила еще в конце ноября, однако в Минтруда назвали невозможным принятие данного решения, так как календарь рабочих и выходных дней составляется заранее.



31 декабря на федеральном уровне остается рабочим днем, однако главы регионов имеют право самостоятельно решить этот вопрос. В настоящий момент несколько губернаторов уже объявили последний день года выходным.