Путин отреагировал на просьбу сделать 31 декабря выходным
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека (СПЧ) заявил, что услышал просьбу его представителей включить 31 декабря в число праздничных дней. Об этом сообщает РБК.
Президент признался, что для принятия подобного решения осталось недостаточно времени, так как сейчас уже середина декабря, и поэтому он не знает, как точно поступит, однако отметил, что услышал просьбу. В Госдуму инициатива сделать 31 декабря выходным поступила еще в конце ноября, однако в Минтруда назвали невозможным принятие данного решения, так как календарь рабочих и выходных дней составляется заранее.
31 декабря на федеральном уровне остается рабочим днем, однако главы регионов имеют право самостоятельно решить этот вопрос. В настоящий момент несколько губернаторов уже объявили последний день года выходным.
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