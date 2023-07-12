Маск объявил о создании компании по работе с искусственным интеллектом

«Объявляю о создании xAI, чтобы понять реальность», - написал Маск.

Отмечается, что теперь доступен сайт компании x. ai. На нем уточняется, что в компании будут работать бывшие сотрудники Google, Microsoft, а также других компаний из технологической сферы.

Ранее стало известно, что количество пользователей соцсети Марка Цукерберга Threads превысило 100 млн человек, передает ОТР.

