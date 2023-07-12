Маск объявил о создании компании по работе с искусственным интеллектом
12 июля 202320:52
Илон Маск объявил о создании компании, которая будет заниматься вопросами искусственного интеллекта. Об этом бизнесмен заявил в своих соцсетях.
«Объявляю о создании xAI, чтобы понять реальность», - написал Маск.
Отмечается, что теперь доступен сайт компании x. ai. На нем уточняется, что в компании будут работать бывшие сотрудники Google, Microsoft, а также других компаний из технологической сферы.
Ранее стало известно, что количество пользователей соцсети Марка Цукерберга Threads превысило 100 млн человек, передает ОТР.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова пообещал ответ на изъятие автомобилей россиян в ФРГ
- В Верховной раде заявили о разочаровании от саммита НАТО
- Роман Костомаров завел Telegram-канал
- Следы взрывчатки нашли на судне, вероятно связанном с ЧП на «Северных потоках»
- Байден запутался при попытке назвать число членов НАТО
- К Анапе подойдет циклон
- Медведев: Россия и НАТО находятся на грани войны
- Свищев: законопроект о возвращении пива на стадионы Госдума рассмотрит осенью
- Суд арестовал подозреваемых в снятии скальпа с парня в Электростали
- СМИ: в здании ФНС России в Москве произошел пожар
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru