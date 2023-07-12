Маск объявил о создании компании по работе с искусственным интеллектом

Илон Маск объявил о создании компании, которая будет заниматься вопросами искусственного интеллекта. Об этом бизнесмен заявил в своих соцсетях.

Маск рассказал о новых ограничениях в Twitter

«Объявляю о создании xAI, чтобы понять реальность», - написал Маск.

Отмечается, что теперь доступен сайт компании x. ai. На нем уточняется, что в компании будут работать бывшие сотрудники Google, Microsoft, а также других компаний из технологической сферы.

Ранее стало известно, что количество пользователей соцсети Марка Цукерберга Threads превысило 100 млн человек, передает ОТР.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектИлон Маск

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