Путин отметил широкую поддержку Собянина среди москвичей
Президент России Владимир Путин поздравил Сергея Собянина с официальным вступлением в должность мэра Москвы, сообщает пресс-служба столичного правительства.
В ходе церемонии инаугурации, которая прошла в концертном зале «Зарядье», глава государства напомнил, что за действующего градоначальника проголосовали более чем 75% избирателей.
«Уважаемый Сергей Семенович... Такой высокий уровень доверия убедительно доказывает широкую поддержку москвичей, их одобрение ваших инициатив», – сказал он.
Российский лидер также отметил, что одно из важнейших достижений мэра – модернизация транспортной системы Москвы, «удобство, доступность и скорость» которой уже оценили жители и гости столичного региона.
Ранее Мосгоризбирком утвердил результаты выборов мэра. Сергей Собянин победил и набрал 76,39% голосов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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