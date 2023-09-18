Путин отметил широкую поддержку Собянина среди москвичей

Президент России Владимир Путин поздравил Сергея Собянина с официальным вступлением в должность мэра Москвы, сообщает пресс-служба столичного правительства.

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В ходе церемонии инаугурации, которая прошла в концертном зале «Зарядье», глава государства напомнил, что за действующего градоначальника проголосовали более чем 75% избирателей.

«Уважаемый Сергей Семенович... Такой высокий уровень доверия убедительно доказывает широкую поддержку москвичей, их одобрение ваших инициатив», – сказал он.

Российский лидер также отметил, что одно из важнейших достижений мэра – модернизация транспортной системы Москвы, «удобство, доступность и скорость» которой уже оценили жители и гости столичного региона.

Ранее Мосгоризбирком утвердил результаты выборов мэра. Сергей Собянин победил и набрал 76,39% голосов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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