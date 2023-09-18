Путин: Москва ощутимо опережает многие мировые столицы
Прогрессивная и комфортная среда, которая создается в Москве, ощутимо опережает многие мировые столицы. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина.
Президент отметил, что в столице делается все необходимое для работы инноваций, творчества и досуга. По словам Путина, высокий темп преобразований обязывает руководство Москвы ставить на ближайшие пять лет еще более амбициозные и сложные задачи.
Глава государства также обратил внимание на эффективную систему взаимодействия, которая выстроена между мэрией Москвы, российским правительством и федеральными органами власти.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru