Путин: Москва ощутимо опережает многие мировые столицы

Прогрессивная и комфортная среда, которая создается в Москве, ощутимо опережает многие мировые столицы. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина.

Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы

Президент отметил, что в столице делается все необходимое для работы инноваций, творчества и досуга. По словам Путина, высокий темп преобразований обязывает руководство Москвы ставить на ближайшие пять лет еще более амбициозные и сложные задачи.

Глава государства также обратил внимание на эффективную систему взаимодействия, которая выстроена между мэрией Москвы, российским правительством и федеральными органами власти.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
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