Ефимов: В Москве появятся еще шесть индустриальных кварталов
На северо-востоке Москвы появятся шесть индустриальных кварталов, инвестиции в строительство которых составят 365 млрд рублей, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В реорганизацию шести неэффективно используемых территорий на северо-востоке Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» инвесторы вложат более 365 миллиардов рублей», - сказал Владимир Ефимов.
По его словам, в ходе реализация этих проектов будет создано 44 тыс. новых рабочих мест и построены новые школы, детские сады и поликлиники. Ожидаемый бюджетный эффект составит 37 млрд рублей в год.
Речь идет о реорганизации территории бывших промзон в Алтуфьево, Отрадном, Северном Медведково и Бутырском районе общей площадью более 49 га.
В рамках проектов планируется построить более 1,5 млн кв.м. недвижимости. Это будут, как общественно-деловые объекты и производственные площади, так и жилье, добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.
«Будет построено 337,5 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 111,5 тысяч квадратных метров по Программе реновации», - уточнил Прохоров.
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