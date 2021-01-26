Путин открыл новую транспортную развязку в Химках

Президент России Владимир Путин открыл новую транспортную развязку в подмосковных Химках, которая была построена на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе, сообщают «Известия».

Глава государства лично осмотрел объект. Благодаря новой развязке, автомобили смогут проезжать через Ленинградское шоссе всего за 15 минут, тогда как раньше на поездку из одной части города в другую требовалось не менее одного часа, при этом пробки достигали 7–9 баллов.

Путин поздравил строителей с открытием Репинской развязки и напомнил, что данный объект является «очень важным для города».

«От имени всех жителей Химок хочу сказать спасибо, потому что это реально улучшает их жизнь», - сказал президент.

Российский лидер поручил построить развязку после того, как работники завода «Энергомаш» пожаловались ему на плохую транспортную доступность предприятия.

Ранее в России ввели штрафы для водителей, которые не оплатят проезд по платной дороге. С 10 января нарушителей на легковых автомобилях будут наказывать на 1,5 тыс. рублей, водителей автобусов и грузовиков - на 5 тыс. рублей.

